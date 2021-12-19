Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.
Siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkacak.
Beşiktaş, ligde 5 maçta aldığı 4 yenilgi ve beraberliğin ardından geçen hafta Karaveli yönetiminde Yuketel Kayserispor'u evinde 4-2 yenerek kötü gidişi sonlandırmıştı.
Ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Beşiktaş 7. sırada bulunuyor.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Pjanic, Larin, Batshuayi
Derbiyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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