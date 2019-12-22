Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlıyor22 Aralık 2019 Pazar 19:39 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 19:42
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 16. haftasında, yılın son derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Max Kruse'nin kullandığı penaltı gol oldu. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
32. dakikada Ozan Tufan farkı 2'ye çıkardı.
Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.
Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir, maç merkezinden de anlık takip edebilirsiniz.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Tolga'nın ceza yayı üzerinden köşeye çektiği şutunu kaleci Karius kornere çeldi.
21. dakikada VAR devreye girdi. Pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır, Rebocho'nun ceza sahası içinde topa elle dokunduğunu tespit etti.
GOL: 23.dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışını gole çeviren Kruse, takımını 1-0 öne geçirdi.
GOL: 32. dakikada Ozan'dan müthiş gol. Diaby'nin kaptırdığı topun ardından yaklaşık 30 metreden müthiş vuran Ozan'ın şutuna Karius uzansa da yetişemedi. 2-0
39. dakikada Beşiktaş'ta Caner'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lens, topu içerdeki Burak'la buluşturmaya çalıştı, ama ortası taca gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç.
Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Caner Erkin, Burak Yılmaz.
Gol: Dk. 23 Max Kruse, Dk. 32 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 31 Jeremain Lens, DK. 33 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 37 Deniz Türüç (Fenerbahçe)
8 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.
Kaynak: TRT Haber, AA