Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.

Karşılaşmayı TRTRadyo1'den dinleyebilir, Maç Merkezinden de anlık takip edebilirsiniz.

MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Caner Erkin, Burak Yılmaz.

8 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.