Fenerbahçe-Beşiktaş maçı başladı
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor.
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Beşiktaş 4.dakikada Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.
Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.
Son maçında Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın ise ligde 13 puanı bulunuyor.
Dev maçı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 3. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Perotti altıpastan vuruşunu yaptı, şutu üstten dışarı gitti.
GOL - ABOUBAKAR ATTI 4. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağları havalandırdı. 0-1
Stat: Ülker
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse.
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.
Gol: Dk. 4 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 15 Tisserand (Fenerbahçe)
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