Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Beşiktaş 4.dakikada Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Son maçında Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın ise ligde 13 puanı bulunuyor.

Dev maçı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 3. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Perotti altıpastan vuruşunu yaptı, şutu üstten dışarı gitti.

GOL - ABOUBAKAR ATTI 4. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağları havalandırdı. 0-1

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.

Gol: Dk. 4 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 15 Tisserand (Fenerbahçe)