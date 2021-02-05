Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 22:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zenit
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma saat 20.45'te başladı.
1. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 25-25 Zenit
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 47-43 Zenit
3. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 66-65 Zenit
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor.
Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girdi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol
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