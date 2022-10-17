Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko yarın ASVEL'i ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti.
Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
Etiketler: Fenerbahçe
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