Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı konuk ediyor
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini ağırlıyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı.
Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.
CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.
İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 10-12 CSKA Moskova
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 31-32 CSKA Moskova
Fenerbahçe Beko'nun 540. maçı
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıktı.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.
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