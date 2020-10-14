Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı.

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.

CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 10-12 CSKA Moskova

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 31-32 CSKA Moskova

Fenerbahçe Beko'nun 540. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.