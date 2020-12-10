Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk oluyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.
İlk çeyrek sonucu: ALBA Berlin 23-16 Fenerbahçe Beko
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.
Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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