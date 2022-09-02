Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Batshuayi’nin transferi için Chelsea ile anlaştı
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi’nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.
Etiketler: Chelsea Fenerbahçe İstanbul Son Dakika
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