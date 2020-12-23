Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi.

Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Medipol Başakşehir ise, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Başakşehir Deniz Türüç ile frikik kullandı. Onun soldan ortasında top önce Skrtel'in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir'in dokunuşu gol oldu. 0-1

Stat: Ülker.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi.

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli