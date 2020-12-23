Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşaıyor.
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi.
Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Medipol Başakşehir ise, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 6. dakikada Başakşehir Deniz Türüç ile frikik kullandı. Onun soldan ortasında top önce Skrtel'in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir'in dokunuşu gol oldu. 0-1
Stat: Ülker.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi.
Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli