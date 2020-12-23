Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi.
Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Medipol Başakşehir ise, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.
Etiketler: Fenerbahçe Medipol Başakşehir Süper Lig
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