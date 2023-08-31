Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

Twente Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanıyor. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetiyor.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırmak için son 90 dakikasına çıkacak.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

Her türlü galibiyet, beraberlik veya 3 farklı yenilgi Fenerbahçe'ye tur vizesi getirecek. 4 farklı Twente galibiyeti ise maçı uzatacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla elemişti.

İLK 11'LER

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjölö, Sadilek, Steijn, Wan Wolfswinkel, Rots, Ugalde, Vlap.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.

Stat: De Grolsch Veste

Hakemler: Fabio Maresca, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)