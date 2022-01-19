Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fenerbahçe Altay'ı konuk edecek
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında bugün Altay'ı ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.
Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Altay
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