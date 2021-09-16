Deutsche Bank Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe bu maçta 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları devam eden; İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc ile UEFA listesinde olmayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun takımdaki yerini alamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak ise maç kadrosuna alındı.

Muhtemel 11'ler

Stat: Commerzbank Arena

Hakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)

Eintracht Frankfurt: K.Trapp, O.N'Dicka, Hasebe, M. Hinterreger, E. Durm, D.Sow, Jakic, F.Kostic, J.Lindström, Kamada, R.Borre.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Osayi, Meyer, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia.