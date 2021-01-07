Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor.

Ligde bir haftayı bay geçen Fenerbahçe 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak.

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro.