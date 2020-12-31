TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 müsabakadan men cezasının 4 maça düşürüldü.

Kurulun, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç men ve 26 bin lira para cezasını, "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından bir müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Deneyimli teknik adama, ayrıca müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para, tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 maç men ve 16 bin 500 lira para cezası uygulanmıştı.

Fatih Terim, böylece Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alabilecek.