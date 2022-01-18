Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fatih Karagümrük'ün rakibi Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Son maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanıp galibiyet serisi yakalamak istiyor. 21 maçta 32 puan toplayan Beşiktaş, deplasmanda galibiyet almakta zorlanıyor.
Volkan Demirel yönetiminde 5 maça çıkan VavaCars Fatih Karagümrük 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. Kırmızı siyahlılar 21 maçta 30 puan topladı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Süper Lig Beşiktaş
Sıradaki Haber
Konyaspor'un konuğu Adana Demirspor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz