Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ün rakibi Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.
Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda galip gelemedi.
Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.
Dört galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor.
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Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Nuri, Hakan (k), Doğukan, Gökdeniz, Amilton, Orgill
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Vegar, Borini, Ndao, Sobiech
Etiketler: Antalyaspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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