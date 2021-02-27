Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fatih Karagümrük'ün rakibi Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz....
Etiketler: Fatih Karagümrük Alanyaspor Süper Lig
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