Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Karagümrük'ün konuğu Konyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün Vavacars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen İstanbul ekibi, rakibini yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Kırmızı-siyahlılar son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken İttifak Holding Konyaspor ise zirve yarışında yara almak istemiyor. Son 6 maçta 13 puan toplayan İlhan Palut'un öğrencileri, 2 haftadır kazanamıyor.
Etiketler: Fatih Karagümrük Konyaspor Süper Lig
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