Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Ali Palabıyık yönetiyor.

VavaCars Fatih Karamgümrük, rakibini yenerek çıkışa geçmenin peşinde. Volkan Demirel'in öğrencileri, oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda fileleri sarsamayan kırmızı-siyahlılar, kalesinde 6 gol gördü. 30 puanı bulunan Fatih Karamgümrük sahasında oynadığı son 7 maçta da sadece 1 kez kazanabildi.

Ligde zor günler geçiren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata "dur" demeyi hedefliyor.

12 maçtır kazanamayan Marius Sumudica'nın öğrencileri, bu süreçte 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Son galibiyetini 11. haftada Altay'ı yenerek alan sarı-siyahlılar, 16 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Malatya'da oynanan ilk maçı İstanbul ekibi 4-3 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Biglia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

27. dakikada Zeffane'nin sağ kanatta yerden pasında ön direkte topla buluşan Dicko'nun bekletmeden vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada savunmadan verilen pasla sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, ceza alanına girdiği anda sert vurdu kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Borini'nin sol çaprazdan güzel şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.