Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, 6. dakikada Ozdoev ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor 20. dakikada Bartra ile skoru eşitledi. 1-1

34. dakikada Borini Fatih Karagümrük'ü yeniden öne geçirdi. 2-1

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Samet Çiçek

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya, Ricci, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Diagne, Borini, Shukurov.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Goller: Dk. 6 Ozdoev, Dk. 34 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 20 Bartra (Trabzonspor)