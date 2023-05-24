Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 24.05.2023 14:40

Fatih Karagümrük teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Karagümrük teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük kulübü konu ile ilgili açıklama yaptı.

"Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyecegimiz gerekcesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamalari icin sezon sonuna kadar izin verdik.

Kulübümüz bu 'Süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en dogru planlamayı yapacaktır.

Andrea ile geçirdigimiz bir sezondan dolayı çok mutlu oldugumuzu belirtir ve kulubümüze kattıklarından dolay teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz."

Geçen yıl haziran ayında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 44 yaşındaki İtalyan teknik adam, çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.


ETİKETLER
Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Milli kürekçiler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
Sivas'ta 134 düzensiz göçmen yakalandı
15:51
Mersin'de hayırsever çift hastaneye 375 bin lira bağış yaptı
15:48
Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
15:43
Pakistan'da İmran Han'a yakınlığıyla bilinen gazeteciden 2 haftadır haber alınamıyor
15:30
Bakan Akar: İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
15:23
Letonya ve Estonya'dan Rusya konusunda "uluslararası adalet" çağrısı
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ