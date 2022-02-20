Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fatih Karagümrük Sivasspor'u konuk ediyor
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mert Güzenge yönetiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı.
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi sonucunda 34 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 33 puanla 12. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 4-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Sivasspor Süper Lig
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