Fatih Karagümrük Sivasspor'u ağırlıyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'te başlayan müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünde mağlup olan EMS Yapı Sivasspor ise hanesine yazdırdığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada savunmadan atılan geri pasta kaleci Emre Bilgin'in vuruşunda araya giren Rodrigues, topla ceza sahasına girdi. Bu noktaya gelen Feghouli'nin topa teması sonrasında, Rodrigues istediği gibi vuramayarak meşin yuvarlağı yakın mesafeden üstten dışarı gönderdi.

36. dakikada taç atışını hızlı kullanan Sivasspor'da Rodrigues, meşin yuvarlağı Saiz'la buluşturdu. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

GOL - 42. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında son çizgiye inen Levent Mercan, müsait pozisyondaki Nazım Sangare'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken top, penaltı noktası yakınındaki Eysseric'te kaldı. Eysseric, yerden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı. 1-0.

45. dakikada ayağı kayan Alaaddin Okumuş, topu Can Keleş'e kaptırdı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Müsabakanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Nazım Sangare, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Rodrigues, Koita

Gol: Dk. 42 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)