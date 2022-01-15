Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son üç maçı kazanamadı. 27 puana sahip kırmızı siyahlılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, bu seriye son vermeyi planlıyor.

Ligdeki son karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor, 20 maç sonunda 18 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.

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