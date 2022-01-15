Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fatih Karagümrük Rizespor'u ağırlıyor
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son üç maçı kazanamadı. 27 puana sahip kırmızı siyahlılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, bu seriye son vermeyi planlıyor.
Ligdeki son karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor, 20 maç sonunda 18 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Süper Lig
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