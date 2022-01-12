Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Karagümrük orta sahaya takviye
VavaCars Fatih Karagümrük, orta alanını Kristijan Bistrovic ile güçlendirdi.
İstanbul ekibi, 23 yaşındaki Hırvat oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.
"Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."
Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 12, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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