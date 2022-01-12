İstanbul ekibi, 23 yaşındaki Hırvat oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

"Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."