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Spor
AA 27.08.2023 21:10

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü karşılaşmasında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü karşısı 1-1 berabere tamamladı.

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü karşılaşmasında kazanan çıkmadı
[Fotograf: AA]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetti.

Karşılaşma 44. dakikada Rohden'ın ve 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun attığı gollerle 1-1 beraberlikle tamamladı. Taraflar karşılaşmadan 1'er puanla ayrılmış oldu.

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fatih Karagümrük 6 galibiyet elde ederken, başkent temsilcisi ise sahadan bir kez 3 puanla ayrıldı. Altı karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın Önemli Anları

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Mujakic'ten sıyrılıp arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Mendes'in kale sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Gol 44. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük maçta öne geçti. MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Lasagna, ceza yayı üstündeki Rohden'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta top kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle amamlandı.

49. dakikada orta sahada topla buluşan Rohden, ceza sahası önüne gelip sol çaprazdaki Mendes'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Gikiewicz topu kornere gönderdi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Cephas, ceza sahasına girip Veseli'den sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Dituro, açıyı kapatarak gole engel oldu.

Gol 57. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Morutan'ın sağdan gönderdiği ortada Sowe meşin yuvarlığı göğsüyle penaltı noktası üzerine indirdi. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu, kale sahası üzerinden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-1.

71. dakikada MKE Ankaragücü etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in ön direğe gönderdiği ortaya Sowe, bekletmeden vurdu. Bu pozisyonda kaleci Dituro, topu kornere gönderdi.

82. dakikada Rodrigues'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu ancak kaleci Dituro meşin yuvarlağı kornere yolladı.

90+3. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahası yayına kadar gelen Rodrigues çok sert vurdu, kaleci Dituro bu pozisyonda da gole izin vermedi.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini (Dk. 65 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk. 65 Shukurov), Adnan Uğur (Dk. 84 Sturaro), Can Keleş (Dk. 71 Serdar Dursun), Mendes (Dk. 84 Samed Onur), Lasagna

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Dk. 79 Rodrigues), Radakovic, Mert Çetin (Dk. 88 Alper Uludağ), Mujakic, Tolga Ciğerci, Djokanovic (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas (Dk. 74 Kitsiou), Sowe (Dk. 88 Bajic)

Goller: Dk. 44 Rohden (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)

Stat:Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut.

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