Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.

Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

VavaCars Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Jure Balkovec, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Levent Mercan, Kristijan Bistrovic, Ahmed Musa, Yann Karamoh

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı, Alberk Koç, Endri Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Amilton, Zymer Bytyqi, Ahmed Hassan, Paul-Jose Mpoku