Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mert Güzenge görev alıyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanan karşılaşmada tur atlayan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada ilk maç

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geldi. Süper Lig’de bu iki takım 5 defa rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmazken, kırmızı-siyahlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de geri kalan haftalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 10. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir ise 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puanla 3. basamakta bulunuyor.

Takımların kupa yolu

Başakşehir, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Göztepe’yi 3-1'lik skorla eledi.

Fatih Karagümrük ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Kırşehir FK’yı 3-1, 5. turda ise Uşakspor’u 3-0'lık skorla geçerek adını son 16'ya yazdırdı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan.

Vavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Kapacak, Salih Dursun, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence, Adnan Uğur, Bertolacci, Diagne.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Touba, Lima, Aleksic, Mesut Özil, Ndayishimiye, Chouiar, Szysz, Okaka.