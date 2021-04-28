Fatih Karagümrük kaçtı Antalyaspor yakaladı
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor maçı 2-2 sona erdi.
Fatih Karagümrük'ün gollerini 13. dakikada kendi kalesine Eren Albayrak ve 24. dakikada Fabio Borini kaydetti.
Fraport TAV Antalyaspor'un gollerini 34. dakikada penaltıdan Fredy ile 90+4. dakikada Amilton attı.
Ligde galibyet hasreti 4 maça çıkan Fatih Karagümrük 51, 3 maç sonra puanla tanışan Antalyaspor ise 43 puana yükseldi.
Fatih Karagümrük, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamadığı için maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Savunmadan gelen uzun topla bir anda Fatih Karagümrük defansının arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Orgill'in şutu direkten döndü.
GOL - 13. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan hızla depar atan Lens ceza sahası içine girdiği gibi yerden topu sert ortaladı. Eren Albayrak topu uzaklaştırmak isterken kendi filelerine gönderdi. 1-0.
GOL - 24. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bartolicci'nin topuğuyla verdiği şık pasta Borini savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşa Boffin müdahale etmeyi başarsa da seken topa tekrar çizgi üstünde dokunan Borini meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 2-0.
GOL - 34. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan depar atarak hızla ceza sahasına giren Hamilton, Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Fredy, kalecinin sağına doğru vurarak penaltıyı gole çevirdi. 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle tamamlandı.
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