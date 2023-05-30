Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

Ligde son 4 haftada yalnızca Gaziantep FK karşısında hükmen 3-0 kazanan Fatih Karagümrük, 3 maçında ise rakiplerine kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-2 yenilen kırmızı-siyahlılar, son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olunca teknik direktör Andrea Pirlo'yla yollar ayrıldı.

Oynanacak mücadelede takımın başında yardımcı antrenör Alparslan Erdem olacak. Bu sezon oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik, 11 yenilgi ile 44 puan toplayan İstanbul ekibi, ligde 9. sırada yer alıyor.

49 puanlı Yukatel Kayserispor ise rakibinin bir basamak üstünde 8'inci sırada yer alıyor. Çağdaş Atan'ın ekibi son 6 maçta istediği istediği sonuçları elde edemedi.

Bu süreçte Gaziantep Futbol Kulübü'nü hükmen yenen sarı kırmızılılar, 3 mağlubiyet 2 de beraberlik yaşadı. Yukatel Kayserispor son 3 deplasman maçında da kazanamadı.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-2 kazanmıştı.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Ackah'ın Ozdoev'e müdahalesi sonrasında bu futbolcuya sarı kart gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi.

9. dakikada Kadir Sağlam, Ackah'a gösterdiği sarı kartı iptal edip, bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GOL - 16. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahada topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına hareketlenen Kerim Frei'a ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden kafayla topu uzak köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.

GOL - 28. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin ceza sahası önüne gönderdiği yerden ortada Bertolacci'den önce savunmanın müdahale ettiği top Kerim Frei'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan köşeye gitti. 2-0.

45+2. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Orta sahada kazanılan serbest vuruşu Mane ile paslaşarak kullanan Cardoso, ceza yayı önüne gelip çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Bertolacci, Ozdoev, Kerim Frei, Lobjanidze, Diagne

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Arif Kocaman, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Karimi, Kemen, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam

Goller: Dk. 16 ve 28 Kerim Frei (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 9 Ackah (Yukatel Kayserispor)