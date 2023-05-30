Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde son 4 haftada yalnızca Gaziantep FK karşısında hükmen 3-0 kazanan Fatih Karagümrük, 3 maçında ise rakiplerine kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-2 yenilen kırmızı-siyahlılar, son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olunca teknik direktör Andrea Pirlo'yla yollar ayrıldı.

Oynanacak mücadelede takımın başında yardımcı antrenör Alparslan Erdem olacak. Bu sezon oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik, 11 yenilgi ile 44 puan toplayan İstanbul ekibi, ligde 9. sırada yer alıyor.

49 puanlı Yukatel Kayserispor ise rakibinin bir basamak üstünde 8'inci sırada yer alıyor. Çağdaş Atan'ın ekibi son 6 maçta istediği istediği sonuçları elde edemedi.

Bu süreçte Gaziantep Futbol Kulübü'nü hükmen yenen sarı kırmızılılar, 3 mağlubiyet 2 de beraberlik yaşadı. Yukatel Kayserispor son 3 deplasman maçında da kazanamadı.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-2 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...