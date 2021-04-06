Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fatih Karagümrük Hatayspor'u konuk ediyor
[Fotoğraf: AA]
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde 14 galibiyet 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti olan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekip, ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.
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Etiketler: Fatih Karagümrük Hatayspor Süper Lig
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