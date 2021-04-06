Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fatih Karagümrük Hatayspor'u konuk edecek
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde 14 galibiyet 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti olan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekip, ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dineleyebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Hatayspor Süper Lig
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