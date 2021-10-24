Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 13:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fatih Karagümrük Hatayspor'u ağırlıyor
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor.
Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi alan Fatih Karagümrük 17 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor.
6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Hatayspor ise 19 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
Etiketler: Fatih Karagümrük Hatayspor Süper Lig
Son Haberler
- 13:53
- 13:46
- 13:43
- 13:37
- 13:28
Sıradaki Haber
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz