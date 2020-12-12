Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Hatayspor deplasmanında
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük konuk ediyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor.
Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
Etiketler: Hatayspor Süper Lig Fatih Karagümrük
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