Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.