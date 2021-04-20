Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Göztepe ise 46 puanla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...