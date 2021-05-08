Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 51 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik, 20 mağlubiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinin bu maçı kaybetmesi durumunda son iki haftaya girilirken küme düşme ihtimali de bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Balkovec'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zukanovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada soldan Lens'in arka direğe etkili ortasında altıpasın sağında Castro'nun müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 17. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti. 2-0

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.