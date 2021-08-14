Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İstanbul temsilcisi, 2021-2022 sezonu öncesi Faslı stoper Medhi Benatia ve Nijeryalı forvet Ahmed Musa'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.