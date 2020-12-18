Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta ikinci yarının hem başında Fatih Karagümrük 46. dakikada Alassane Ndao'nun golü ile 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.

Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen Glatasaray, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Balkovec'in sağdan korner bayrağına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Galatasaray savunmasında Linnes meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisi önünde topu alan Biglia'nın şutunda kaleci Okan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Balkovec'in bir kez daha ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde Koray Altınay ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 46. dakikada ikinci yarının başlamasının hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vurdu, top ağlara gitti. 1-0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok.

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif Chahechouhe, Sobiech.

Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

Sarı kart: Dk. 44 Donk (Galatasaray)

Gol: Dk. 46 Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)