Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Beşiktaş'ı ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Geçen hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 üstünlük kuran Fatih Karagümrük 27 puan elde etti.
Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş ise 38 puanla lider durumda bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
Stat: Atatürk Olimpiyat.
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral.
Fatih Karagümrük: Viviano, Alpaslan, Fatih, Campi, Hedenstad, Ndiaye, Koray, Borini, Bertolacci, Ndao, Sobiech.
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Montero, Vida, Rosier, Josef de Souza, Larin, Mensah, Atiba, N'koudou, Aboubakar.
Etiketler: Beşiktaş Fatih Karagümrük Süper Lig
Sıradaki Haber
Beşiktaş genç oyuncusunu Ümraniyespor'a kiraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz