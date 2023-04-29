Fatih Karagümrük Antalyaspor'u ağırlıyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Galatasaray ile geçen hafta deplasmanda 3-3 berabere kalarak puanını 41'e yükselten Fatih Karagümrük, bu sezon oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Antalyaspor ise deplasmandaki üç puan hasretine Fatih Karagümrük maçıyla son vermek istiyor.

Bu sezon deplasmanda kolay maç kazanamayan kırmızı-beyazlılar 31 hafta sonunda oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısındaki maçı Antalyaspor 4-2 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Rayyan Baniya'nın Wrihgt'ı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşu Fernando kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çizgisinden direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Batuhan güçlükle topu kornere gönderdi.

16. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Fredy, kale sahasına hareketlenen Doğukan Sinik'e pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 21. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Fernando ceza sahası içine ortaladı. Ömer Toprak'ın kafa vuruşunda top Veysel Sarı'dan sekip Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1.

33. dakikada sağ kanatta son çizgide topla buluşan Fredy, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun arka direğe ortasında yükselen Wright, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Shukurov, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne.

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan Sinik, Wright.

Gol: Dk. 21 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)