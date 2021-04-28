Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Antalyaspor ise 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...