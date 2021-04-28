Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fatih Karagümrük Antalyaspor'u ağırlıyor
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.
Ligde 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Antalyaspor ise 42 puanla 13. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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