Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fatih Karagümrük Altay'ı konuk edecek
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün Altay ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde son iki maçını kazanan VavaCars Fatih Karagümrük haftaya 39 puanla 9. sırada girdi. Son 4 maçında 7 puan toplayan Altay ise 25 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ligde 16 maç galip gelemedikten sonra teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 4 müsabakada 7 puan çıkaran Altay, haftaya 25 puanla 18. sırada girdi.
İlk yarıda konuk ettiği rakibine 1-0 yenilen Altay, geride kalan 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
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Etiketler: Fatih Karagümrük Altay Süper Lig
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