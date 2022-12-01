Kanada ile Fas, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetti.

4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle Fas karşılaşmayı 2-1 kazanıp 7 puanla son 16 turuna kaldı.

Kanada'nın tek golünü kendi kalesine Naif Aguerd kaydetti. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Kanada puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.

Hakim Ziyech 4. dakikada Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

Fas'da Youssef En Nesyri 23. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

40. dakikada Fas'da Naif Aguerd, topu kendi kalesine göndererek skoru 2-1'e getirdi.

GOOOLL! | Bir hata da Fas savunmasından! Aguerd ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi! Fark 1'e indi! #CAN | #Qatar2022 pic.twitter.com/XThyNjRGYV — TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022

Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.

Stat: Al Thumama

Hakemler: Raphael Claus, Rodrigo Correa, Danilo Simon

Kanada: Borjan, Johnston, Adekugbe (Dk. 61 Kone), Miller, Vitoria, Davies, Kaye (Dk. 60 Atiba Hutchinson), Osorio (Dk. 66 Laryea), Hoilett (Dk. 76 Wotherspoon), Buchanan, Cyle Larin (Dk. 60 David).

Fas: Bono, Hakimi (Dk. 85 Jabrane), Mazraoui, Aguerd, Saiss, Amrabat, Ziyech (Dk. 76 Hamdallah), Ounahi (Dk. 77 El Yamiq), Sabiri (Dk. 65 Amallah), Boufal (Dk. 65 Aboukhlal), Nesyri.

Goller: Dk. 4 Ziyech, Dk. 23 Nesyri (Fas), Dk. 40 Aguerd (kendi kalesine) (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 7 Hoilett, Dk. 27 Osorio, Dk. 45+2 Adekugbe, Dk. 84 Vitoria (Kanada)