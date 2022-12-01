Fas son 16'ya yükseldi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 2-1 yenerek son 16'ya lider olarak yükseldi.
Kanada ile Fas, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetti.
4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle Fas karşılaşmayı 2-1 kazanıp 7 puanla son 16 turuna kaldı.
Kanada'nın tek golünü kendi kalesine Naif Aguerd kaydetti. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Kanada puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.
Hakim Ziyech 4. dakikada Fas'ı 1-0 öne geçirdi.
GOOOLL! | Hakim Ziyech savunmadaki hatayı affetmedi! Fas maça golle başladı! #MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/3MI7SBD2qO— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
Fas'da Youssef En Nesyri 23. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
GOOOLL! | Youssef En-Nesyri düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı! Hakimi'den nefis pas! #MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/H2g1mqjlKB— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
40. dakikada Fas'da Naif Aguerd, topu kendi kalesine göndererek skoru 2-1'e getirdi.
GOOOLL! | Bir hata da Fas savunmasından! Aguerd ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi! Fark 1'e indi! #CAN | #Qatar2022 pic.twitter.com/XThyNjRGYV— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.
Stat: Al Thumama
Hakemler: Raphael Claus, Rodrigo Correa, Danilo Simon
Kanada: Borjan, Johnston, Adekugbe (Dk. 61 Kone), Miller, Vitoria, Davies, Kaye (Dk. 60 Atiba Hutchinson), Osorio (Dk. 66 Laryea), Hoilett (Dk. 76 Wotherspoon), Buchanan, Cyle Larin (Dk. 60 David).
Fas: Bono, Hakimi (Dk. 85 Jabrane), Mazraoui, Aguerd, Saiss, Amrabat, Ziyech (Dk. 76 Hamdallah), Ounahi (Dk. 77 El Yamiq), Sabiri (Dk. 65 Amallah), Boufal (Dk. 65 Aboukhlal), Nesyri.
Goller: Dk. 4 Ziyech, Dk. 23 Nesyri (Fas), Dk. 40 Aguerd (kendi kalesine) (Kanada)
Sarı kartlar: Dk. 7 Hoilett, Dk. 27 Osorio, Dk. 45+2 Adekugbe, Dk. 84 Vitoria (Kanada)
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