EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yarın

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.
Elemelerde 9. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
A Grubu:
20.00 Gürcistan-İskoçya
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya
F Grubu:
20.00 Estonya-Avusturya
20.00 Azerbaycan-İsveç
G Grubu:
20.00 Bulgaristan-Macaristan
22.45 Karadağ-Litvanya
J Grubu:
22.45 Slovakya-İzlanda
22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek
22.45 Lihtenştayn-Portekiz
17 Kasım Cuma:
C Grubu:
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya
22.45 İngiltere-Malta
E Grubu:
20.00 Moldova-Arnavutluk
22.45 Polonya-Çekya
H Grubu:
18.00 Kazakistan-San Marino
20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda
22.45 Danimarka-Slovenya
18 Kasım Cumartesi:
B Grubu:
22.45 Fransa-Cebelitarık
22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti
D Grubu:
17.00 Ermenistan-Galler
20.00 Letonya-Hırvatistan
I Grubu:
20.00 Belarus-Andorra
22.45 İsviçre-Kosova
22.45 İsrail-Romanya