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Spor
AA 15.11.2023 11:17

EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yarın

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yarın

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.

Elemelerde 9. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

A Grubu:

20.00 Gürcistan-İskoçya

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya

F Grubu:

20.00 Estonya-Avusturya

20.00 Azerbaycan-İsveç

G Grubu:

20.00 Bulgaristan-Macaristan

22.45 Karadağ-Litvanya

J Grubu:

22.45 Slovakya-İzlanda

22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek

22.45 Lihtenştayn-Portekiz

17 Kasım Cuma:

C Grubu:

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İngiltere-Malta

E Grubu:

20.00 Moldova-Arnavutluk

22.45 Polonya-Çekya

H Grubu:

18.00 Kazakistan-San Marino

20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda

22.45 Danimarka-Slovenya

18 Kasım Cumartesi:

B Grubu:

22.45 Fransa-Cebelitarık

22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti

D Grubu:

17.00 Ermenistan-Galler

20.00 Letonya-Hırvatistan

I Grubu:

20.00 Belarus-Andorra

22.45 İsviçre-Kosova

22.45 İsrail-Romanya

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