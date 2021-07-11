Avrupa Futbol Şampiyonası'nda artık sona gelindi. EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere, milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaşacak.

Londra'daki Wembley Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev finali Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Turnuvadaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden ve oynadığı son 33 maçı kaybetmeyen Gök Mavililer, 53 yıllık hasrete son vermek istiyor.

İtalya'da dev maç öncesi Belçika karşısında aşil tendonu kopan Leonardo Spinazzola hariç eksik oyuncu bulunmuyor. Gök mavililerin İngiltere'ye karşı son maçta oynayan ideal 11'ini koruması bekleniyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösteren İngiltere'de, kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Dev karşılaşmaya tam kadro çıkacak İngilizler'de teknik direktör Gareth Southgate'in Danimarka karşısındaki kadroyu bozmayacağı düşünülüyor.

Dev final aynı zamanda EURO 2020'nin namağlup iki takımının da düellosuna sahne olacak.

İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan Gök Mavililer, son 16 turundan itibaren ise 3 gol yedi.

Gruptaki üç maçında rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10'a çıkardı. Gareth Southgate'in ekibi finale kadar kalesinde ise sadece bir gol gördü.

İki takım, EURO 2020 finaliyle 28'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 maçta İtalya 10, İngiltere ise 8 galibiyet aldı. 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Takımların final yolu

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen "Gök Mavililer", çeyrek finalde Belçika'yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya'ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

D Grubu'nda mücadele eden İngiltere ise Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya'yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.