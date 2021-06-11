A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Turnuvaya genç ve dinamik bir kadroyla katılan Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında tarihindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Hollandalı Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan naklen yayınlanacak.

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İtalya ile Türkiye arasında oynanacak maçı, 17 bin taraftar izleyecek.

İLK 11'LER:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

İki takım 13 kez karşı karşıya geldi

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Son maç 15 yıl önce

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.