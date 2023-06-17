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Spor
AA 17.06.2023 15:17

Eski milli futbolcu Vahit Kolukısa vefat etti

Bursaspor'da uzun süre forma giyen eski milli futbolcu Vahit Kolukısa hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu Vahit Kolukısa vefat etti
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) taziye mesajı yayımlandı.

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Vahit Kolukısa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum Vahit Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bursaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

İkisi A Milli Takım, ikisi de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere 4 müsabakada ay-yıldızlı formayı giyen Vahit Kolukısa, 9 sezon boyunca futbol oynadığı Bursaspor'un yanı sıra İzmirspor, Beylerbeyi ve Beykozspor'da da görev yapmıştı.


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